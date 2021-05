Pep Guardiola annonce le départ de Sergio Agüero à Barcelone

Sergio Agüero va très certainement quitter Manchester City pour le FC Barcelone cet été.

L’entraîneur des Cityzens Pep Guardiola a confirmé les rumeurs du transfert de l’attaquant argentin dimanche après la dernière journée de Premier League.

«Je suis presque sûr. Je trahis peut-être un secret, mais il est proche d’un accord avec le club de mon cœur, Barcelone», a déclaré le coach catalan au micro de la BBC. «Il va jouer avec le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi. Je suis certain qu’il va se régaler et rendre Barcelone plus fort».

Sergio Agüero, 32 ans, arrive en fin de contrat à Manchester City, où il aura passé dix saisons.

Manchester City affrontera Chelsea en finale de la Ligue des Champions samedi à Porto.