La 16e étape du Tour d’Italie a été raccourcie de 212 à 153 kilomètres.

Il continue à pleuvoir sur le Giro. Du coup, les organisateurs ont décidé de diminuer la distance de la 16e étape entre Sacile et Cortina d’Ampezzo de 212 à 153 kilomètres. Le peloton n’empruntera pas le Passo Fedaia (2057 mètres d’altitude) et le Passo Pordoi, col hors-catégorie qui devait être le toit de la course (2239m).

Ils auront, néanmoins, à franchir la Crosetta (1118m) et le Passo Giau (2233m).