Standard: Michel Preud’homme sur le départ, en route vers Seraing?

L’information n’est pas officielle mais elle a fuité ce week-end: l’actuel vice-président du Standard de Liège quittera le club cet été.

L’info a été révélée par nos confrères de la DH. Contactée par la RTBF, la direction liégeoise n’a pas démenti. L’annonce aurait été faite samedi lors de la rencontre entre la direction du club et la Famille des Rouches, l’ASBL qui regroupe les principaux groupes de supporters.

Dans un compte-rendu des Yankees de Herstal, on peut ainsi lire que le contrat de Michel Preud’homme, qui se termine le 30 juin, ne sera pas reconduit.

Icône du club, MPH était revenu comme entraîneur en 2018, dix ans après avoir ramené le titre de champion à Sclessin. Il a mené le club à une 3e puis une 5e place avant de prendre du recul dans un poste de vice-président dont le contrat arrive à terme et pour lequel l’option d’un an ne sera visiblement pas levée.

Ancien coach du Standard mais aussi de Gand, du FC Twente, d’Al-Shabab et du FC Bruges, Preud’homme (62 ans) pourrait retrouver un poste de T1. Il se murmure depuis plusieurs semaines que le RFC Seraing, tout juste promu en D1A, en a fait sa priorité pour remplacer Emilio Ferrera. On devrait y voir plus clair prochainement.