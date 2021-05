Rennes, avec un assist de Jérémy Doku, arrache un ticket européen

Le suspense a été bien entretenu en Ligue 1 où il a fallu attendre la 38e et dernière journée pour connaître le nom du champion, des qualifiés pour les différentes coupes d’Europe et du barragiste.

Malgré son match nul à Lens (0-0), l’AS Monaco avec Eliot Matazo sur banc a conservé sa troisième place (78 points). Pourtant, Lyon et Jason Denayer ont failli la lui ravir puisqu’ils menaient 2-1 à la mi-temps face à Nice avec un doublé de Karl Toko Ekambi (14e, 40e) et une première égalisation de Kasper Dolberg (27e). Mais Hassane Kamara (50e, 2-2) et William Saliba (57e, 2-3) ont bloqué les Gones en quatrième position (76 points).

En battant Nîmes 2-0, Rennes s’est qualifié pour la Conference League (58 points, 6e). Sorti à la 71e, Jérémy Doku a été à la base du but d’ouverture de Sehrou Guirassy (27e, 1-0). Benjamin Bourigeaud (51e, 2-0) a fait la différence pour les Bretons. Lorient a également fait une bonne affaire en allant partager l’enjeu à Strasbourg sans Matz Sels (1-1). En se neutralisant, Alsaciens et Morbihanais se sont sauvés tous les deux. Ils ont terminé avec 42 points, Strasbourg se classant 15e et Lorient 16e.

Tout cela n’a pas fait l’affaire de Nantes (40 points, 18e) battu à domicile 1-2 par Montpellier et qui jouera les barrages avec Toulouse. Chez les Canaris, Renaud Emond est monté au jeu (83e) et Anthony Limbombe est resté sur le banc.

Bien que battu à domicile par Bordeaux (1-2), Reims s’est sauvé (42 points, 14e). Wout Faes a joué tout le match avec les Champenis et Thomas Foket a été remplacé à la 87e.