Environ 2.000 supporters venus fêter devant le stade le sacre du Club de Bruges

Si le Club de Bruges a terminé la saison par une défaite contre le Racing Genk, quelque 2.000 supporters sont tout de même venus saluer leurs joueurs au stade après la rencontre. Pendant plus de 20 minutes, les battements ont résonné dans le quartier brugeois de Sint-Andries. Pendant ce temps, les pubs étaient fermés et la «Platse» a été nettoyée.

À la demande du Club de Bruges, et pour éviter que les supporters n’organisent des fêtes spontanées partout, la ville et le club ont convenu qu’après le match, un modeste hommage aux joueurs pourrait être organisé du côté nord du stade.

La police était présente en nombre pour faire entrer les supporters de manière contrôlée depuis la place et ses cafés. Pendant environ 20 minutes, ce fut ensuite une grande fête sur la scène devant le stade: musique forte, fans frénétiques, beaucoup de feux de Bengale. Les mesures corona n’ont ainsi pas été respectées de tous, avec beaucoup de fans sans masque buccal et très peu voire aucune distance entre eux.

Un peu avant 22 heures, les joueurs ont ensuite quitté le podium et la musique s’est éteinte. À ce moment-là, et comme convenu, tous les bars et les magasins de nuit avaient déjà fermé leurs portes et les équipes de nettoyage de la ville s’affairaient à nettoyer les piles de canettes, de gobelets en plastique et de bouteilles en verre.