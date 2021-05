Lille remporte son 4e titre de champion de France, pour un point devant le PSG

Au bout du suspense, Lille a remporté son 4e titre de champion de France. Les Dogues terminent premiers avec un point d’avance sur le PSG.

Dix ans après le mythique doublé coupe-championnat de l’époque d’Eden Hazard, le LOSC est devenu champion de France.

En s’imposant à Angers (1-2), Lille a remporté le quatrième titre de son histoire. Les Dogues remportent le trophée au bout du suspense en terminant un petit point devant le PSG.

C’est évidemment le duo d’attaquants Burak Yilmaz-Jonathan David qui s’est (encore) illustré lors de la 24e victoire en championnat des Lillois.

«Honnêtement, s’ils (les Lillois) sont champions cette saison, ce serait encore mieux que nous en 2011, car il y a maintenant le PSG version Qatar, ce qui rend ce championnat encore plus difficile à remporter. Les supporters le méritent. Quand on a remporté ce doublé, ils avaient dû attendre plus de 50 ans pour voir le club soulever un trophée. Et dans cette période compliquée, ça ferait du bien à tout le monde. Les gens du Nord le méritent et surtout les joueurs», avait déclaré Eden Hazard sur le site du club avant la rencontre.