Kompany: «On a un avis qui diverge, mais je ne veux pas rester là-dessus»

Vincent Kompany n’a pas souhaité trop en dire sur l’exclusion de Miazga, qui a conditionné la défaite à l’Antwerp (0-1). Il a fait le bilan de sa saison, en revanche.

Vincent Kompany a pu faire retomber la tension quand il s’est présenté en conférence de presse, après la défaite à l’Antwerp. Interrogé sur l’exclusion de Matt Miazga, pour une faute sur Lamkel Zé, l’entraîneur anderlechtois a commenté: «J’ai donné mon point de vue à vos confrères (d’Eleven Sports). Et dix minutes après, je préfère vous renvoyer vers cette déclaration (ndlr: la chaîne n’a toutefois pas diffusé l’interview...). On a eu une divergence de vue, mais je ne veux pas rester là-dessus. Je préfère retenir que le jeune Debast est monté comme un homme de 30 ans, comme une tour.»

Invité à faire le bilan de sa saison, Vincent Kompany a dit: «Je n’aime pas me donner une note. La seule chose que je peux dire, c’est que je suis plus avancé dans mon apprentissage qu’il y a huit mois, et je le serai encore plus dans huit mois. J’ai une grande faim, je suis un compétiteur, et je le resterai. Je suis fier de ce que ce groupe a réalisé. Il va pouvoir souffler, prendre des vacances, puis on repartira à fond. Nos joueurs ont encore des dents de bébé, mais bientôt ils seront des tueurs.»