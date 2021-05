VIDÉOS | De Bruyne buteur et passeur avec un Manchester City insatiable

Autre information de la soirée: Leicester manque la qualification pour la League des Champions.

Manchester City a terminé le championnat par une 27e victoire contre Everton dimanche (5-0). Kevin De Bruyne a rapidement ouvert le score d’une superbe frappe enroulée du droit à l’entrée de la surface (11e) et a donné la passe décisive à Gabriel Jesus sur le deuxième but (13e, 2-0). Phil Foden (53e, 3-0) et Sergio Aguero, qui faisait ses adieux (71e, 76e), ont permis aux Citizens de totaliser 86 points. Comme Gylfi Sigurdsson a manqué la transformation d’un penalty (36e), les Toffees ne sont plus jamais revenus dans le match et ont été privés de coupe d’Europe (59 points, 10e).

Les enjeux de cette 38e et dernière journée étaient concentrés sur les 3e et 4e places qualificatives à la Ligue des Champions. Manchester United (74 points, 2e) était déjà qualifié avant de s’imposer à Wolverhampton (1-2). Chez les Loups, Leander Dedoncker a joué 60 minutes et a été à la base de l’action amenant l’égalisation de Semedo (39e, 1-1). Mais Anthony Elanga (13e, 0-1) et Juan Mata sur penalty (45e+4, 1-2) ont fait la différence pour les Red Devils. Wolverhampton termine 13e (45 points)

La troisième place est revenue à Liverpool (69 points), qui a terminé le championnat en force. Sans Divock Origi, les Reds ont aligné un cinquième succès d’affilée face à Crystal Palace via un doublé de Sadio Mané (2-0).

Chez les ‘Eagles’ (44 points, 14e), Chrsitian Benteke, blessé à la cheville, était absent et Michy Batshuayi n’était pas repris. Après un long chassé-croisé, Chelsea (67 points) a fini quatrième malgré sa défaite 2-1 à Aston Villa.

Leicester avec Youri Tielemans et Timothy Castagne s’est effondré face à Tottenham et à Toby Alderweireld (2-4). Les Foxes ont mené deux fois par Jamie Vardy, qui a ouvert la marque sur un penalty qu’il avait reçu après avoir été projeté au sol par Alderweireld (18e, 1-0). Harry Kane a égalisé (41e, 1-1) avant que Vardy ne remette Leicester au commandement (52e, 2-1). Les Spurs ont égalisé une nouvelle fois mais grâce à Kasper Schmeichel, qui s’est troué sur un corner (77e, 2-2). Leicester était au sol et Gareth Bale, qui est monté au jeu (68e), a frappé deux fois (87e, 90e+6). Du coup, Leicester ne jouera pas la Ligue des Champions (66 points, 5e) et Tottenham a décroché le dernier ticket européen (62 points, 7e).

Avec Leandro Trossard en première mi-temps, Brighton s’est incliné 2-0 à Arsenal. Avec un doublé de Nicolas Pepe après la reprise, Les Gunners terminent 8e (61 points) et les Seagulls finissent 16e (41 points).