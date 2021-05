La gare de Braine-le-Comte s’ouvre aux produits frais du circuit court

Les voyageurs et les riverains de la gare de Braine-le-Comte peuvent désormais commander des fruits et légumes des producteurs locaux par internet et venir les retirer dès le 21 mai, une fois par semaine, en gare de Braine-le-Comte. Le projet-pilote est également lancé dans les gares de Gand, de Liège-Guillemins et d’Ottignies.

Le projet-pilote de la SNCB est d’encourager le développement de projets locaux et d’être en phase avec les nouvelles habitudes de consommation et les enjeux environnementaux. Le concept, qui met en avant le circuit court, consiste en l’installation, dans chaque gare concernée, d’un espace de retrait hebdomadaire de produits alimentaires locaux, essentiellement des fruits et légumes, préalablement commandés en ligne. Le projet a été lancé le 20 mai en gare de Liège-Guillemins et est opérationnel depuis ce vendredi dans les trois autres.

+ RELIRE| Agricovert distribuera ses produits locaux et bios à la gare d’Ottignies

À Braine-le-Comte, les commandes peuvent être emportées chaque vendredi de 15 h 00 à 18 h 00 via la coopérative «Clique en Senne», qui regroupe des producteurs installés à 30 kilomètres maximum de Braine-le-Comte. Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, a été l’un des premiers clients à retirer, vendredi après-midi, son panier de fruits et légumes en gare de Braine-le-Comte.

Le projet pilote a été lancé pour une durée d’un an et sera susceptible de perdurer voire de se développer dans d’autres gares en fonction de son succès.