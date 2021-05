2 ours bruns abattus après s’être échappés de leur enclos dans un zoo

Un troisième ours brun, qui vivait également dans l’enclos, ne s’est pas échappé et est indemne.

Deux ours bruns ont été abattus dans un zoo en Angleterre après s’être échappés de leur enclos.

Les deux animaux du zoo de Whipsnade à Dunstable, à environ 40 km au nord-ouest de Londres, ont réussi vendredi à grimper sur une branche qui était tombée à cause des vents violents et ont attaqué un sanglier qui se trouvait dans un enclos voisin.

Le zoo a déclaré qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de les abattre. L’institution a fait valoir qu’anesthésier les animaux n’était pas une option pour les maîtriser car les tranquillisants ne font effet qu’au bout de 20 minutes et que dans ce laps de temps, ils auraient pu devenir imprévisibles et agressifs.

«Les ours bruns sont des prédateurs puissants et dangereux, la sécurité est donc une priorité absolue», a déclaré Malcolm Fitzpatrick, conservateur en chef du zoo. «Nous avons dû agir immédiatement pour nous assurer que les ours ne s’échapperaient pas de l’enclos des sangliers, qui dispose d’une clôture plus basse.»