Tour d’Italie: Giacomo Nizzolo, vainqueur de l’étape de vendredi, abandonne

Giacomo Nizzolo ne prendra pas le départ de la 15e étape du Tour d’Italie dimanche. Son équipe, Qhubeka-ASSOS, l’a confirmé.

Le champion d’Europe, 32 ans, a remporté vendredi à Vérone sa première étape sur les routes du Giro, après onze deuxièmes places. Il va à présent prendre du repos.

«Gagner enfin une étape du Giro était un rêve qui se réalisait. Je m’en souviendrai le reste de ma vie», a confié le sprinteur italien. «J’ai commencé la course dans de bonnes conditions, avec des jambes rapides et le focus sur les sprints sur le plat. Mais j’ai rencontré des difficultés dans les ascensions qui m’ont vraiment affecté. Nous avons donc décidé qu’il valait mieux que je m’arrête et que je récupère en vue de l’avenir.»