Rallye du Portugal: Elfyn Evans creuse l’écart, Thierry Neuville prépare bien la power Stage

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) a creusé l’écart au Rallye du Portugal, quatrième manche du Championnat du monde des rallyes, après avoir réalisé le meilleur temps des deux premières spéciales au programme dimanche matin.

Thierry Neuville (Hyundai), qui ne roule plus pour un classement depuis son abandon vendredi et vise les points de la Power Stage, a réalisé le scratch de la troisième spéciale du jour.

En tête samedi soir, Evans a dominé l’ES 16 à Felgueiras (9,18 km), refilant 9.6 à l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai), son plus proche poursuivant au classement, et l’ES 17 à Montim (8,75 km), confortant ainsi sa première place au classement. L’ES 18, à Fafe (11,18 km) a vu Neuville se montrer le plus rapide. De bon augure pour le pilote belge, car la même spéciale servira de Power Stage à partir de 13h18. À la suite de son abandon vendredi, Neuville espère glaner quelques points lors de cette dernière spéciale, qui donne des points pour le championnat.

Evans entamera la dernière boucle, composée des spéciales de Felgueiras et de Fafe, avec 22 secondes d’avance sur Sordo et 1:23.3 sur son équipier français Sébastien Ogier, leader du championnat. Le Français Adrien Fourmaux et son copilote belge Renaud Jamoul (Ford Fiesta) occupent la sixième position à 4:50.5.