Eurovision 2021: le chanteur de l’Italie dément avoir sniffé de la cocaïne en direct

Une courte séquence lors des 4 heures de retransmission en direct du concours Eurovision de la chanson a défrayé la chronique sur la Toile.

L’Italie a remporté la 65e édition de l’Eurovision samedi soir à Rotterdam. Mais une séquence de quelques secondes a quelque peu semé le trouble, surtout aux yeux de la Twittosphère française, dont la représentante a fini à la 2e place.

On y voit Damiano David, le chanteur de Måneskin, se pencher soudainement pendant que la caméra filme la table du groupe italien, et faire un geste interprété par certains comme la prise d’un rail de coke. «Inadmissible», a notamment tweeté le présentateur TV Cyril Hanouna, en appelant même jusqu’à Emmanuel Macron pour intervenir et donner la victoire à la Française Barbara Pravi si les faits venaient à être avérés.

On demande la VAR sur cette action du chanteur italien 🤧 #Eurovision pic.twitter.com/1vLgmH0S0w — Florent Derue 🍿 (@florentderue) May 22, 2021

Si il est avéré que le candidat italien a commis ce geste il faut vraiment qu il y ait disqualification. Attendons les conclusions de l enquête! Mais si c est vrai c est disqualification! J en appelle @Francetele @ESC_eurovision @EmmanuelMacron la France doit gagner si c est ça! — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) May 22, 2021

Le sujet s’est invité lors de la conférence de presse des lauréats. Interrogé par un journaliste suédois, Damiano David a fermement démenti: «Je ne prends pas de drogue. S’il vous plaît, les gars. Ne dites pas ça vraiment, pas de cocaïne. S’il vous plaît, ne dites pas ça.» Il a expliqué avoir baissé les yeux car le guitariste Thomas Raggi avait cassé un verre.

Les membres du groupe ont déclaré plus tard sur Instagram être»prêts à se faire tester car nous n’avons rien à cacher.» «Nous sommes vraiment choqués par ce que certaines personnes disent sur Damiano qui se drogue. Nous sommes réellement CONTRE les drogues et nous n’avons jamais pris de cocaïne», ont-ils insisté.