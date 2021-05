NBA: Milwaukee, Brooklyn, Dallas et Portland commencent bien

Milwaukee, Brooklyn, Dallas et Portland ont entamé les playoffs du championnat nord-américain de basket (NBA) par une victoire, samedi.

À l’Est, Milwaukee a eu besoin d’une prolongation pour venir à bout 109-107 de Miami. Un shoot à mi-distance de Khris Middleton, à 5/10e de seconde du terme de la prolongation a offert la victoire aux Bucks. Middleton parachevait ainsi un match au cours duquel il a inscrit 27 points et délivré 10 passes. Giannis Antetokounmpo a fini avec 26 points, 18 rebonds et 5 passes. En face, le Heat s’est appuyé sur Duncan Robinson (24 points) et Goran Dragic (25 points) alors que Jimmy Butler (17 points, 10 rebonds, 8 passes) avait arraché la prolongation au buzzer.

Brooklyn s’est joué 104-93 de Boston. Pour la 9e fois seulement cette saison, les Nets ont aligné leur trio Kevin Durant/James Harden/Kyrie Irving. Le ‘«big 3» a eu besoin de prendre ses marques, les Nets terminant le premier quart-temps avec seulement 26 pour-cent de réussite au tir. Par la suite, Durant a mis 32 points (12 rebonds), Irving en a ajouté 29 et Harden 21 (9 rebonds, 8 passes, 4 interceptions). En face, Jayson Tatum a été contenu à 22 points (6/20 aux tirs).

À l’Ouest, les deux matchs de samedi se sont soldés avec des victoires en déplacement. Porté par un triple-double de Luka Doncic (31 points, 10 rebonds, 11 passes), Dallas s’est imposé 103-113 contre les Clippers. Menés de trois points à six minutes de la fin, les Mavericks ont alors infligé un 5-18 fatal aux Californiens, grâce notamment à six points de Kristas Porzingis (14 au total). Avant, Tim Hardaway Jr en avait plantés 21, illustrant la bonne adresse collective à longue distance (17/36). Kawhi Leonard (26 points, 10 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) et Paul George (23 points) n’ont pas suffi aux Clippers, qui n’ont pas profité de l’avantage du terrain.

Portland est allé gagner 109-123 à Denver. Les Blazers ont fait la différence dans le troisième quart-temps, lorsque Damian Lillard a inscrit 15 de ses 34 points pour prendre dix longeurs d’avance. CJ Mcollum (21 points), Carmelo Anthony (18 points) et Jusuf Nurkic (16 points, 12 rebonds) ont contribué à la victoire de Portland. Nikola Jokic (34 points, 15 rebonds) et Michael Porter Jr (25 points) ont tenté de maintenir les Nuggets à flot.