VIDÉO | Eurovision 2021: victoire de l’Italie devant la France, la Belgique 19e

La 65e édition du concours Eurovision de la chanson a vu la victoire de l’Italie, sacrée pour la 3e fois depuis 1956. Hooverphonic a fini à la 19e place.

Après Gigliola Cinquetti en 1964 et Toto Cutugno en 1990, Måneskin offre une 3e victoire à l’Italie. Avec sa chanson «Zitti E Buoni», le groupe composé d’une fille et trois garçons a profité du vote du public pour dépasser la Suisse et la France, en tête après le vote du jury.

Au terme de ce gala à l’Ahoy Arena de Rotterdam, l’Italie arrive en tête avec 524 points, devant la France (499) et la Suisse (432). Måneskin succède au Hollandais Duncan Laurence, vainqueur en 2019, l’édition 2020 ayant été annulée à cause de la pandémie de coronavirus.

La Belgique, représentée par Hooverphonic avec le titre «The Wrong Place», termine en 19e position sur 26, loin des espoirs de Top 5 du leader du groupe Alex Callier. Le groupe était 13e après le vote du jury mais n’a reçu que 3 de ses 74 points de la part du public.

C’est la première fois depuis 2017 et la 4 place de Blanche avec «City Lights» que notre pays participait à la finale du concours. Sandra Kim reste quant à elle encore et toujours l’unique gagnante belge grâce à son «J’aime la vie» en 1986.