Leye explique pourquoi Lestienne et Carcela n’étaient pas repris contre Ostende

Leye tire un trait sur sa première saison comme T1 et sait plus que jamais vers où il veut aller. Photo News

Mbaye Leye explique pourquoi certains cadres comme Carcela et Lestienne n’étaient pas sur la feuille de match contre Ostende ce samedi.

Le rideau de la première saison de Mbaye Leye est tombé sur une défaite. Avec des erreurs liégeoises déjà vues et répétées, encore, ce samedi soir à Sclessin.

Mbaye, quel est votre sentiment, à chaud, sur ces dernières semaines ponctuées par six défaites en sept matchs?

Mon sentiment, c’est qu’il y a eu beaucoup de blessures, de joueurs qui n’étaient plus à leur niveau. Quand vous perdez une finale, vous voyez la réaction de certains qui ne donnent plus ce qu’ils devraient et d’autres qui révèlent leurs faiblesses. Et, au final, on voit que le noyau qui reste n’est pas capable de résister à Ostende.

Est-ce qu’on peut se dire que ceux qui n’étaient pas sur la feuille de match ce soir ne seront plus là la saison prochaine?

On peut en déduire ça. Moi, j’ai été très clair par rapport à ce que j’attends l’année prochaine: à un moment, on a besoin de casser pour reconstruire. Certains ne sont plus motivés maintenant, puis seront à nouveau motivés en préparation… et une fois le mercato terminé, ils redeviendront trop à l’aise, comme d’habitude.

Vous ne les avez pas cités, mais Carcela et Lestienne font-ils partie de ceux qui doivent partir?

Ils ont un contrat ici. Mais l’année prochaine, nous n’aurons pas besoin de certains qui sont encore sous contrat…

La première apparition de Nathan Ngoy est-elle l’éclaircie dans la grisaille de la soirée?

On savait ce qu’il pouvait apporter, mais il y avait du monde à sa place (NDLR: en défense centrale) auparavant. Il fait partie de ces jeunes sur qui on compte. C’était important de le voir en match. En face, il devait affronter une équipe qui était tout le temps en mouvement, qui faisait beaucoup de courses gratuites. Sa prestation a été très satisfaisante. Il reste dans la lignée de ces jeunes joueurs qui ont besoin d’être accompagnés par des bons leaders, sinon il fera même chose que les leaders (NDLR: qui ne montrent pas l’exemple) et on rentrera dans le cycle que le Standard connaît.