Standard-Ostende: les Rouches terminent la saison sur une quinzième défaite

Pas de final en mode majeur pour le Standard, à nouveau battu chez lui 1-3 par Ostende pour terminer une saison bien morose.

Il n’y a pas eu de victoire finale pour adoucir un bilan bien terne: les Rouches ont terminé la saison sur une défaite 1-3 face à Ostende. Les Liégeois, qui n’ont gagné qu’un match sur six, bouclent ces play-off 2 à la huitième et dernière place, derrière leur adversaire du jour. Le ticket européen de ces «Europe play-off» dont rêvaient les Liégeois va à Gand, qui s’est imposé à Malines.

Menés au score pour la 7e fois d’affilée

Leye avait choisi de se passer de certains cadres, dans la lignée de son discours des dernières semaines: pas de Lestienne ni Carcela, ni Amallah sur la feuille de match et une équipe plutôt jeune au coup d’envoi.

Une fois de plus, la septième consécutive, le Standard a encaissé le premier. Une nouvelle fois, très rapidement, puisque Vandendriessche ouvrait le score dès la sixième minute. Cette fois, les Liégeois réagissaient sans tarder, avec un beau mouvement Laifis-Siquet-Balikwisha ponctué par ce dernier (13). Il n’y avait plus d’action notable avant la pause dans un match sans véritable enjeu.

La rencontre se décantait en seconde période, quand Gillet était trop facilement battu par un tir sec de Boonen (50e ) avant qu’un troisième but ne coupe les jambes liégeoises dix minutes plus tard. Thiam échappait à la surveillance d’un Laifis à nouveau peu à son affaire ce samedi, et centrait en retrait pour Vandendriessche, que Shamir ne parvenait pas à empêcher de tirer (1-3, 61e).

Avec dix défaites en phase classique et cinq en play-off, le bilan liégeois est catastrophique.

La découverte Ngoy

Belle première pour Ngoy. BELGA Seule éclaircie dans la grisaille liégeoise: la belle première apparition de Nathan Ngoy. Le défenseur central de 17 ans, dont on dit beaucoup de bien au centre de formation liégeois et qui s’entraîne depuis un moment avec le noyau A, n’avait pas encore reçu sa chance. Plus qu’une poignée de minutes, il a carrément eu droit à une première titularisation aux côtés de Laifis et Gavory… et c’est lui qui a fait la plus forte impression des trois. Solide dans ses interventions, le n° 43 a même été décisif défensivement à plusieurs reprises. Il a failli coûter un but à 1-3 en glissant, mais s’est bien repris pour rattraper Kvasina et le tacler proprement (84e). Ces débuts laissent augurer d’un beau futur. À confirmer, évidemment.

Gillet célébré pour sa der’

Le gardien liégeois, qui disputait le dernier match de sa longue carrière, célébré par son club. BELGA Ce dernier match de la saison est aussi le dernier de la carrière de Jean-François Gillet, commencée au Standard en mars 1997. Le gardien liégeois qui aura 42 ans fin du mois, a d’ailleurs eu droit au brassard de capitaine pour sa sortie. Il a reçu un cadre souvenir de la part de son club… à défaut d’une dernière victoire, qu’il appelait de ses vœux il y a quelques jours.