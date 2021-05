Jacqueline Caurat, speakerine pionnière et star de la télévision en France, est décédée

Jacqueline Caurat, speakerine pionnière et star du petit écran en France des années 1950 à 1980, qui participa également aux débuts de la télévision belge, est morte à l’âge de 93 ans, a annoncé ce samedi sa famille.

Jacqueline Caurat était une des speakerines vedettes de l’époque, avec Jacqueline Joubert, Jacqueline Huet et Catherine Langeais, toutes défuntes.

Elle était entrée à 25 ans sur la RTF, la Radiodiffusion-télévision française, en lisant une petite annonce: la chaîne unique de télévision cherchait quelqu’un parlant l’anglais (elle était née en Angleterre) pour traduire les programmes britanniques au moment du couronnement de la reine Elizabeth II, en 1953.

Prix «Ondas» de la meilleure présentatrice européenne, elle produisit et anima pendant deux décennies (1961-1983) «Télé-Philatélie», puis «Philatélie-Club», des magazines consacrés à la philatélie et à l’histoire postale.

«A l’époque (des speakerines), vous étiez considérées comme des stars. On me suivait en vacances, je posais en maillot, en couverture de magazines», a-t-elle un jour raconté à l’hebdomadaire Téléstar. «Des paparazzis m’ont même photographiée avec Jacques (Mancier, son mari, ndlr) quatre jours avant la naissance de notre première fille. On se promenait dans un square, c’est devenu un gros reportage en une d’un magazine!».

Pendant sa carrière sur le petit écran, elle anima aussi des émissions destinées aux enfants, conçut même des programmes pour la jeunesse et enregistra des disques pour les plus jeunes.

Jacqueline Caurat pris en outre part aux débuts de la télévision belge avec les «Nouvelles Têtes» de Jacques Canetti (un célèbre producteur de la chanson française). Sur Télé-Luxembourg, elle interviewait vedettes de cinéma et acteurs de théâtre dans «Tête-à-Tête».

Elle collabora par ailleurs avec une vingtaine de périodiques et de magazines, dont le journal Le Figaro, et signa plusieurs ouvrages autour de la Philatélie, tel «Les J.O. d’hiver à travers les Timbres-Poste» (Presse de la Cité).