L’Atletico Madrid, avec Yannick Carrasco, devient champion d’Espagne pour la 11e fois

Un assist pour Carrasco

Le suspense a régné jusqu’au bout au championnat d’Espagne où l’Atlético Madrid a finalement acquis le titre en allant s’imposer 1-2 à Valladolid, l’avant-dernier. Yannick Carrasco a joué l’intégralité de la rencontre avec les Madrilènes et a servi Angel Correa sur le premier but. Sa victoire 2-1 face à Villarreal, n’aura pas servi à grand-chose au Real Madrid, qui termine deuxième avec 84 points, deux de moins que l’Atlético .

Naturellement, l’Atlético n’a pas attendu pour se lancer à fond vers le but adverse mais sur un contre, Oscar Plano a donné l’avance à Valladolid (18e, 1-0). Jusqu’au repos, les Colchoneros ont eu beau pousser tant et plus, ils ne sont pas parvenus à passer le rideau de Valladolid. C’était un mauvais signe: cette saison, l’Atlético a perdu les trois rencontres où il était mené 1-0 à la mi-temps.

Après le repos, le mitraillage a repris: Angel Correa, Jose Maria Gimenez et Marcos Llorente avaient déjà fait monter la température du côté de Valladolid quand, sur un service de Carrasco, Correa a battu Jordi Masip d’un pointu (57e, 1-1). Les Matelassiers avaient trouvé la voie et d’une frappe du gauche, Luis Suarez a marqué son 21e but de la saison (67e, 1-2).