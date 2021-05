La direction du Standard accueillie à Sclessin par des banderoles acerbes

Des banderoles cinglantes ont été placées par des groupes de supporters du Standard avant le dernier match contre Ostende.

Le salaire de MPH a été ciblé par les supporters. ÉdA St.L. Le dernier match de la saison du Standard à Sclessin est le cadre d’un triste «spectacle», entre une équipe qui vient disputer un ultime match sans enjeu contre Ostende et quelques poignées de supporters venues placer des banderoles à destination de la direction. Dans la foulée du communiqué publié vendredi par les Ultras Infernos, le PHK et les Hell Side, des messages corrosifs visant les dirigeants liégeois ont été affichés aux grilles de Sclessin, évoquant «l’incompétence», les transferts manqués et les caisses «vides» du club liégeois.

Réunion supporters – direction dans un «climat constructif»

Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration de la Famille des Rouches accompagnés de représentants des groupes d’animation (Ultras, PHK et Hell Side) ont rencontré ce samedi après-midi les membres de la direction liégeoise pour discuter de l’avenir du club. Une rencontre qui n’a pas empêché l’affichage de ces banderoles, donc. «La réunion a permis d’échanger avec la direction du Standard sur les différents sujets d’inquiétude : aspects financiers, sportifs et perspectives d’avenir du club. Le dialogue s’est déroulé dans un climat d’écoute réciproque et constructif», a communiqué la Famille des Rouches à ses clubs affiliés au terme de la discussion.

- ÉdA St.L.