VIDÉO | Un coup de boule de Sebastiaan Bornauw permet à Cologne de jouer les barrages pour le maintien

La 34e et dernière journée de la Bundesliga a permis à Cologne d’espérer se maintenir.

Sebastiaan Bornauw a inscrit (86e) l’unique but du match contre Schalke grâce auquel les Boucs ont cédé le second siège basculant à Brême, battu 2-4 à domicile par Mönchengladbach (2-4).

Cologne (33 points) se retrouve 16e et barragiste. Brême (31 points, 17e) accompagne donc Schalke (16 points, 20e) en 2e Bundesliga.

Meunier et Hazard sur le banc

En s’imposant 0-2 à Stuttgart, Bielefeld, avec Nathan De Medina à partir de la 56e, s’est sauvé (35 points, 16e). Battu 2-1 à Hoffenheim, le Hertha Berlin compte également 35 points (15e). Dedryck Boyata a joué tout le match avec l’équipe de la capitale et Dodi Lukebakio est monté à la mi-temps (46e).

En haut du classement, Dortmund avec Thomas Meunier et Thorgan Hazard sur le banc, a conforté sa troisième place (64 points) en dominant Leverkusen 3-1 avec un doublé d’Erling Haalans (3e, 84e) et un but de Marco Reus (51e).

Sans Koen Casteels blessé, Wolfsburg, battu 2-3 par Maence, finit à la 4e place (61 points).