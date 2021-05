Les réalisateurs de «Bad Boys for Life» apprennent à des jeunes à filmer avec un smartphone

Ce samedi, Adil El Arbi et Bilall Fallah ont donné un cours particulier à des jeunes Bruxellois.

Cinquante jeunes Bruxellois se sont retrouvés ce samedi au hub Capital de l’entrepreneur Hassan Al Hilou pour y débuter une formation en 10 ateliers destinée à développer leurs compétences numériques et audiovisuelles. Ce samedi, ils ont pu bénéficier des conseils de Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs de « Bad Boys for Life ».

Près de 400 jeunes se sont inscrits à ce parcours et 50 d’entre eux ont été retenus.

Du 22 mai au 8 septembre, ils apprendront les diverses ficelles du métier, allant du développement d’un concept, de l’écriture de scénarios et de la production au montage et à la distribution. Plusieurs grands noms de l’industrie cinématographique, ainsi que des créateurs de contenu en ligne, partageront leur expertise sous la forme de séances d’exercices pratiques et de questions-réponses.

Le travail des jeunes sera ensuite présenté au public dans le courant du mois d’octobre.