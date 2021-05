Covid: Aimé Anthuenis est resté six semaines dans le coma

L’ancien sélectionneur des Diables rouges Aimé Anthuenis, 77 ans, a indiqué ce samedi être resté dans le coma après avoir contracté le nouveau coronavirus.

«Je suis resté plongé dans le coma pendant six semaines», a expliqué l’ancien entraîneur des Diables rouges (2002-2005) dans un entretien à la télévision flamande VRT.

«Le personnel soignant a appelé mes proches pour les avertir que je ne serais peut-être plus là le lendemain. J’ai passé six mois au lit, j’ai eu des calculs rénaux, et j’en passe. J’ai eu de la chance de m’en sortir», a encore dit celui qui fut aussi deux fois champion de Belgique sur le banc d’Anderlecht.