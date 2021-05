Rallye du Portugal: Ott Tänak accroît son avance en tête, Thierry Neuville toujours en difficulté

Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) a augmenté son avance en tête du rallye du Portugal, 4e manche du championnat du monde WRC, après la première boucle de spéciales samedi.

L’Estonien compte 19.2 secondes d’avance sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC)et 25.3 secondes sur l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC). Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) ont eux repris le départ samedi et pointent à 18 minutes de Tänak.

Après son abandon vendredi, Neuville pointait à plus de 13 minutes de Tänak avant le départ samedi. Seul pilote à avoir opté pour des pneus durs en prévision de la powerstage dimanche, Neuville a connu une matinée compliquée et pointe désormais à 18 minutes de son équipier chez Hyundai après une pénalité pour être arrivé avec 16 minutes de retard au départ de la deuxième spéciale.

«Nous avons des problèmes avec la voiture et nous n’avons pas réussi à réparer avant la dernière spéciale de la matinée. J’espère qu’on pourra trouver une solution au service du midi», a réagi Neuville.

Tänak a lui signé le scratch dans les trois spéciales de la journée et compte désormais 19.2 secondes d’avance sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) et 25.3 secondes sur l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC). Champion du monde en titre, Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) est lui 5e à 1:04.9. Adrien Fourmaux et son co-pilote belge Renaud Jamoul se classent 8e à 3:30.5.

La même boucle de trois spéciales sera au programme des pilotes samedi après-midi avant une superspéciale au départ de Porto. Le rallye du Portugal se termine dimanche matin.