Tour d’Italie: Jai Hindley, 2e en 2020, abandonne avant la 14e étape

Jai Hindley (Team DSM) a décidé d’abandonner au Tour d’Italie (WorldTour) avant le départ de 14e étape entre Cittadella et le Monte Zonoclan samedi.

L’Australien, 2e du Giro en 2020, souffrait au niveau de la selle et a décidé de se retier de la course.

«Ce n’est évidemment pas de cette manière que je voulais terminer mon Giro», a déclaré Hindley, 25e du général à 18 minutes de Bernal.

«L’équipe a tout fait pour m’aider mais la situation ne s’est pas améliorée et je ne peux pas continuer. Je suis très déçu car j’ai travaillé dur pour être ici et me battre pour une place sur le podium mais je n’ai pas le choix. Je soutiendrai l’équipe chez moi et j’espère vite revenir en compétition.»