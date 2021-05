Euro de natation: les Belges prennent la porte

Matinée compliquée pour les Belges aux championnats d’Europe de natation à Budapest en Hongrie samedi.

Marion Grégoire et Jade Smits ont été éliminées dès les séries sur 200m dos lors des championnats d’Europe de natation à Budapest en Hongrie samedi.

Dans la première des quatre séries, Smits a signé le troisième temps en 2:18.34 à 2.21 secondes de la Slovaque Tamara Potocka.

Alignée dans la troisième série, Marion Grégoire a elle terminé à la neuvième et dernière place en 2:17.60 à 8.06 secondes de la Hongroise Katalin Burian.

Respectivement 29e et 30e sur l’ensemble des participantes, Grégoire et Smits terminent à plus de 3 secondes du top 20, synonyme de qualification pour les demi-finales.

Pas de demi-finale pour Sebastien De Meulemeester et Jasper Aerents sur 50m nage libre

Sebastien De Meulemeester et Jasper Aerents n’ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du 50m dos des championnats d’Europe de natation à Budapest.

De Meulemeester a signé un chrono de 22.91, le troisième meilleur temps de la 3e des huit séries remportée par le Serbe Nikola Acin en 22.51. Dans la 4e série, Aerents a également réalisé le troisième temps en 22.80 à 43 centièmes du Norvégien Nicholas Lia.

Aerents et Demeulemeester terminent respectivement avec le 38e et le 43e temps de tous les engagés, loin du top 20 qualificatif pour les demi-finales.

Kimberly Buys et Roos Vanotterdijk prennent la porte dès les séries sur 50m papillon

Kimberly Buys et Roos Vanotterdijk ont été éliminées dès les séries sur 50m papillon aux championnats d’Europe de natation.

Dans la 4e des six séries, Buys s’est classée huitième en 26.93 à 1.02 secondes de la Danoise Jeanette Ottesen. Vanotterdijk a elle terminé à la neuvième et dernière place de la 6e et dernière série en 27.41 à 2.11 secondes de la Française Mélanie Henique qui a signé le meilleur temps de toutes les séries en 25.30.

Au classement, Buys et Vanotterdijk se classent respectivement 29 et 34e sur les 49 nageuses engagées.