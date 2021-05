Coronavirus: plus d’un million de décès en Amérique latine et aux Caraïbes

Plus d’un million de décès dus au Covid-19 ont été officiellement recensés depuis le début de la pandémie en Amérique latine et aux Caraïbes, l’une des rares régions où les chiffres repartent à la hausse, selon un comptage de l’AFP vendredi soir.

Au total, 1.001.404 morts ont été enregistrés dans la région, pour 31.586.075 cas détectés. Près de 90% des décès enregistrés par la région se répartissent entre cinq pays qui représentent 70% de sa population: le Brésil (446.309 décès), le Mexique (221.080), la Colombie (83.233), l’Argentine (73.391) et le Pérou (67.253).

Le Brésil reste également le pays enregistrant le plus de nouveaux décès sur le continent, avec près de 2.000 nouveaux décès par jour en moyenne cette semaine. Mais ce chiffre a baissé de plus d’un tiers en six semaines, après avoir dépassé les 3.000 décès par jour dans la première moitié du mois d’avril, les chiffres les plus élevés dans le pays depuis le début de la pandémie.

Deuxième pays le plus endeuillé du continent, le Mexique a vu le virus reculer encore plus nettement ces derniers mois, avec 170 décès par jour en moyenne actuellement contre plus de 1.300 fin janvier.

À l’inverse, les chiffres atteignent des niveaux inédits en Colombie (500 décès par jour, +4% sur une semaine) et en Argentine (490 décès par jour, +15%), et sont en très forte augmentation dans des pays moins peuplés tels que l’Équateur (85 décès par jour, +37%) et la Bolivie (53 décès par jour, +44%).

Dans son ensemble, la région, qui compte 33 pays et territoires, a enregistré ces sept derniers jours près de 3.900 décès par jour en moyenne, un chiffre en légère hausse de 1% par rapport à la semaine précédente. Les contaminations au Covid-19 y sont également en hausse (142.000 par jour en moyenne, +10% sur une semaine).

Depuis la découverte du virus en décembre 2019 en Chine, l’Amérique latine et les Caraïbes sont, selon les bilans officiels, la deuxième région la plus endeuillée au monde, derrière l’Europe (1.119.433 décès) et devant les États-Unis et le Canada (614.248 décès).

Le million de décès enregistrés dans la région représente un peu moins de 30% des 3,44 millions de décès dus au Covid-19 comptabilisés dans le monde.