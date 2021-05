Koh-Lanta: 2 éliminations avant la finale et une arme secrète décisive

Après l’élimination directe de Flavio au terme de l’épreuve d’immunité, ils étaient six au conseil face à Denis Brogniart et c’est finalement Magali (en haut à gauche) qui a été éliminée. TF1

Les éliminations vont par paire en ce moment dans «Koh-Lanta: les armes secrètes». Deux candidats ont quitté l’aventure dans l’épisode de vendredi soir et il en ira de même vendredi prochain.

Les cinq premiers finalistes de cette saison de Koh-Lanta sont connus. Ils étaient sept au début de l’émission diffusée vendredi soir sur TF1 mais la production a pimenté l’aventure.

Après une épreuve de confort qui a vu Maxine emmener le truculent Arnaud se reposer et se sustenter abondamment dans une maison sur pilotis au cœur du décor paradisiaque de Bora Bora, le jeu d’immunité s’est montré plus brutal. Pas pour Arnaud qui, requinqué, a décroché son 2e totem, mais bien pour Flavio, dernier de l’épreuve et éliminé sur le champ.

Finale le 4 juin

Restait à voir qui allait le rejoindre après le conseil face à Denis Brogniart. Le quatuor rouge Arnaud-Maxine-Laure-Jonathan a choisi d’assurer ses arrières et de parer à un éventuel collier d’immunité en répartissant les votes: les deux hommes, avec le vote noir de Jonathan, mettaient 3 voix contre Lucie, les deux jeunes femmes votaient contre Magali. Cette dernière partait donc avec un avantage mais cette saison est celle des armes secrètes et Lucie aura eu la chance d’en dénicher deux. Après son bracelet noir, elle a sorti celle du «détournement», lui permettant de se saisir du vote d’un candidat et de l’utiliser à sa place. La championne de MMA a bien joué le coup en choisissant Magali, qui a du coup été éliminée par 4 voix contre 3.

Place vendredi prochain à la première partie de la finale avec l’épreuve d’orientation qui verra l’élimination de deux candidats. Les trois rescapés se mesureront sur les fameux poteaux le vendredi 4 juin, date où on connaîtra le vainqueur final.

