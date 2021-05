Un temps davantage pluvieux samedi avec du vent et du tonnerre

Une zone de précipitations assez active traversera la Belgique du littoral vers l’Ardenne samedi, selon les prévisions de l’IRM.

Les pluies ou averses pourront être assez fortes, accompagnées de coups de vent et de quelques coups de tonnerre. La fraîcheur sera toujours de mise avec des températures qui ne dépasseront pas 10 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 12 à 13 degrés dans la plupart des autres régions, dans le sud jusqu’à 14 voire 15 degrés. Durant l’avant-midi, le vent de sud-ouest sera encore assez fort à parfois fort avec des rafales de 70 à 80 km/h. Il redeviendra ensuite modéré d’ouest à sud-ouest à partir du littoral en cours d’après-midi.

Ce soir et durant le début de la nuit, des averses se produiront encore par endroits. En seconde partie de nuit, les averses se feront plus rares et des éclaircies feront leur apparition. Les températures redescendront à entre 5 degrés dans les Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés en Flandre.