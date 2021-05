Chasse à l’homme en Flandre: Jürgen Conings toujours introuvable, sa compagne lance un appel

Les dernières informations

- Jürgen Conings n’a toujours pas été retrouvé.

- L’activité au poste de commande de «De Salamander» à Maasmechelen, où les recherches du militaire fugitif Jürgen Conings sont coordonnées, était fortement réduite vendredi. Les véhicules de la police et de l’armée ne font plus que quelques allers-retours. La presse, tenue à l’écart, ne peut plus voir ce qu’il se passe en raison de l’extension de la zone de sécurité.

- Un groupe Facebook en soutien au militaire a émergé sur Facebook. Il compte déjà plus de 20.000 membres. Annelies Verlinden, la ministre de l’intérieur, a dénoncé cette action.

- Outre le virologue Marc Van Ranst, le militaire en fuite Jürgen Conings avait également ciblé une mosquée dans le Limbourg.