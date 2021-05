Assises de Namur: Erhan Murat condamné à 5 ans de prison

L’avocat général avait requis vendredi après-midi 18 ans de réclusion à l’encontre d’Erhan Murat reconnu coupable du meurtre de Raphaël Warnant le 14 septembre 2018 au café Les Dsiettes à Vitrival (Fosses-la-Ville).

Le verdict est tombé vendredi soir dans le procès d’Erhan Murat, reconnu coupable du meurtre de Raphaël Warnant (34 ans) le 14 septembre 2018 au café Les Dsiettes à Vitrival (Fosses-la-Ville). L’homme de 46 ans écope d’une peine de 5 ans de prison. Il peut donc bénéficier d’un sursis probatoire.

Le jury a notamment retenu les circonstances particulières du drame et le fait qu’il s’est retrouvé dans une situation qu’il n’avait pas demandée, comme son avocat l’avait sollicité.

Ils retiennent son évolution favorable, sa volonté de reclassement, sa charge de famille et ses regrets apparents.

Dans le cadre de son sursis, il devra respecter plusieurs conditions comme être de bonne conduite, avoir un soutien psychologique pour permettre sa réinsertion et juguler son impulsivité, suivre une formation en gestion de la violence, conserver son emploi et indemniser les parties civiles.

«Ce verdict est un pari sur l’avenir, un gage de confiance, une chance. Tachez de vous en montrer digne pour vous, vos proches et vos enfants. Ne nous décevez pas», lui a adressé le président, Olivier Warnon.

Plus tôt dans la journée,l’avocat général avait requis 18 ans de prison à l’encontre d’Erhan Murat. Son avocat, Me Jean-Philippe Mayence avait requis 5 ans de prison afin qu’il puisse bénéficier de ce sursis probatoire. Il a donc obtenu gain de cause.