La salle anversoise a entre-temps annoncé une nouvelle salve de concerts dont The Lumineers, Alicia Keys et Star Trek Live in Concert.

Billie Eilish se produira sur la scène du Sportpaleis d’Anvers le mardi 28 juin 2022. L’auteure-compositrice-interprète américaine viendra y présenter sa tournée «Happier Than Ever». Les places seront mises en vente le 28 mai.

La nouvelle tournée de Billie Eilish débutera en février aux États-Unis. Son deuxième album est attendu ce 30 juin.