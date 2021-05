Le virus frappe de plein fouet Brunehaut: la fermeture de l’école de Bléharies prolongée

C’est en effet par ces quelques mots alarmistes – «le virus frappe de plein fouet Brunehaut» – repris dans le titre de notre article que la commune frontalière lance un avis à la population via sa page Facebook.

Après que plusieurs cas positifs aient été détectés au sein de l’école de Bléharies, l’AVIQ avait décidé, le 12 mai dernier, de fermer l’établissement jusqu’à ce vendredi 21 mai.

Dans l’avis évoqué ci-dessus et diffusé dans la soirée de vendredi sur sa page Facebook, la commune de Brunehaut précise que «Par décision de l’AVIQ, la fermeture sanitaire de l’école de Bléharies est prolongée jusqu’au 28 mai inclus.»

Le texte évoque «l’intense transmission du virus dans toute l’entité» et demande à la population de respecter les mesures sanitaires et d’hygiène.

«La quarantaine doit être scrupuleusement respectée. Et naturellement, soyons exigeants envers nous-mêmes et nos proches: (NDLR: en respectant,) le lavage et la désinfection des mains; le port du masque et le respect des gestes barrières.»

Et l’avis de conclure: «c’est notre solidarité et notre discipline qui vaincront le virus!»

Une ligne téléphonique restera ouverte durant ce long week-end de la Pentecôte: 069/36 29 60.

Cette information diffusée exclusivement via les réseaux sociaux, semble-t-il, donne déjà lieu à des commentaires divers d’internautes inspirés. Si l’on en juge par les joutes écrites que certains suscitent, on peut craindre qu’ils fassent en définitive bien plus de dégâts que le virus lui-même….