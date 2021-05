Youri Tielemans élu Joueur de la saison à Leicester

Youri Tielemans a été élu Joueur de la saison par les joueurs et les supporters de Leicester City, a indiqué le club anglais vendredi.

Le Diable Rouge de 24 ans a inscrit l’unique but de la finale de la Coupe d’Angleterre entre son club et Chelsea la semaine dernière, permettant aux Foxes de soulever leur première FA Cup. Cette saison, Tielemans présente un bilan de 6 buts et 4 assists en 37 rencontres de Premier League.

Les Foxes pointent au 5e rang de la Premier League avant la dernière journée de championnat et peuvent encore espérer se qualifier pour la Ligue des Champions.