La Ville durcit ses mesures face aux auteurs de rodéos urbains

En augmentant le montant des sanctions et redevances communales, la capitale wallonne lance un signal fort aux chauffards.

En raison de la recrudescence des rodéos urbains sur son territoire, la capitale wallonne va durcir ses mesures et engager davantage de moyens pour rappeler les chauffards à l’ordre, ont indiqué vendredi le bourgmestre namurois, Maxime Prévot (cdH), et le chef de corps de la police locale, Olivier Libois.

«À partir de ce week-end, la zone de Police Namur Capitale mettra en route, le cas échéant, une procédure de saisie administrative du véhicule du contrevenant, quel qu’en soit le conducteur, sur base de l’article 30 de la loi sur la fonction de police», expliquent-ils dans un communiqué commun. «Cette procédure, déjà testée par d’autres polices locales, ajoute un outil supplémentaire à l’action policière et ce, afin d’améliorer la sécurité routière.»

«Cette saisie sera décidée par l’officier de police administrative en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le véhicule sera saisi administrativement pour une durée fixe de cinq jours ouvrables», ajoutent le bourgmestre et le chef de corps.

En outre, les frais de dépannage (135 euros) et d’entreposage à la fourrière seront facturés au propriétaire du véhicule. À ce jour, le tarif d’entreposage est de 8 euros/jour mais le conseil communal de juin sera invité à valider une augmentation de cette redevance, la portant à 100 euros/jour en cas de saisie du véhicule pour cause de conduite dangereuse et attitude inappropriée.

«Diverses infractions, pouvant mener à des sanctions administratives communales (SAC) d’un montant de 350 euros maximum chacune, seront également poursuivies», précisent Maxime Prévot et Olivier Libois, visant les nuisances sonores (sonos, moteurs, dérapages, etc.), la dégradation de biens immobiliers (traces de gommes de pneu sur les voiries communales), la consommation d’alcool ou encore l’abandon de déchets sur la voie publique. Ceux-ci rappellent également qu’il est interdit de laisser tourner son moteur si le véhicule est à l’arrêt.

En augmentant le montant des sanctions et redevances communales, qui pourrait atteindre 1.000 euros dans certains cas, la capitale wallonne lance un signal fort aux chauffards. Cela, en rappelant que des infractions pénales pourraient également être constatées (conduite sous influence, excès de vitesse, non-conformité du véhicule...).

«Les spectateurs peu respectueux des diverses réglementations, des lieux publics et de la tranquillité des riverains risquent également d’être pénalisés en cas de nuisances, consommation d’alcool et déchets sur la voie publique ou rassemblement non autorisé», précise également le communiqué envoyé vendredi.

En collaboration avec la Région wallonne, la Ville de Namur a également décidé de procéder à certains aménagements de voiries afin de limiter les excès en tout genre. L’esplanade de la Citadelle va notamment être mise en zone 30 km/h jusqu’au rond-point Thonar, avec placement de dispositifs ralentisseurs. La largeur de l’avenue Marie d’Artois a également été rétrécie à l’arrière du parc du Château de Namur. Autre exemple: l’avenue de l’Ermitage, passant devant le Château de Namur, a été équipée de potelets et bordures visant à réduire sa largeur, tout en conservant une capacité de stationnement.

En parallèle, la police namuroise va continuer à mener des actions répressives, tout en faisant usage du réseau de caméras urbaines.

La Citadelle est le lieu privilégié par les chauffards mais le centre-ville, Jambes, Malonne, Erpent ou encore Salzinnes sont également concernés. Au cours des 30 derniers jours, la police a mené plusieurs contrôles qui ont permis de constater de nombreuses infractions. En outre, elle a procédé à 15 retraits de permis immédiats.

Une vidéo d’un conducteur effectuant des «donuts» au milieu d’une large foule devant le Château de Namur a beaucoup fait parler d’elle ces derniers jours. Plusieurs médias rapportent, par ailleurs, que des clients ont quitté l’établissement à cause des nuisances. De nombreux riverains se disent aussi excédés par les agissements de chauffards et les autorités sont régulièrement interpellées.