Les lumières parasites mieux maîtrisées grâce aux chercheurs du Centre spatial de Liège

Il s’agit, selon ces scientifiques, d’une avancée majeure dans le domaine de l’ingénierie spatiale qui va aider à l’acquisition d’images spatiales encore plus fines et au développement d’instruments spatiaux de plus en plus performants.

Une équipe de chercheurs du Centre spatial de Liège vient de mettre au point une méthode qui permet d’identifier les origines de la lumière parasite sur les télescopes spatiaux.

Les appareils spatiaux permettent aujourd’hui d’observer l’univers ou la Terre de manière plus précise et voient de plus en plus loin. Un phénomène limite toutefois leurs performances et empêche d’obtenir une image nette: la lumière parasite. Elle se traduit par une réflexion lumineuse qui endommage la qualité des images et crée du flou, explique le Centre spatial de Liège (CSL).

Jusqu’ici les méthodes de contrôle et de caractérisation de cette lumière parasite, lors de la phase développement des télescopes, restaient fort limitées, poursuit-il, permettant juste de savoir si oui ou non l’instrument présentait une sensibilité au phénomène. Quand c’était le cas, cela obligeait les ingénieurs à revoir tous leurs calculs et entraînait des retards considérables dans la mise en service des appareils.

Des chercheurs du CSL, en collaboration avec l’Université de Strasbourg, sont parvenus à résoudre ce problème et ont mis au point une méthode qu’ils qualifient de «révolutionnaire» et qui repose sur l’utilisation d’un laser pulsé femto-seconde qui envoie des faisceaux lumineux pour éclairer le télescope. «Les rayons de lumière parasite empruntent dans le télescope des chemins optiques différents des rayons qui forment l’image», explique Lionel Clermont, expert en systèmes optiques spatiaux et en lumière parasite au CSL. «En utilisant un détecteur ultra-rapide, nous mesurons l’image et les différents effets de lumières parasites à différents instants. En plus de cette décomposition, nous pouvons identifier chacun des contributeurs de la lumière parasite à l’aide de leur temps d’arrivée, qui est directement relié au chemin optique, et donc connaître l’origine du problème.»

L’efficacité de la méthode a été publiée dans un article de la revue scientifique Scientific Reports.

«Un grand intérêt nous a déjà été manifesté de la part de l’ESA, l’Agence spatiale européenne, et d’industriels du secteur spatial», s’est réjoui de son côté Marc Georges, co-auteur de l’étude. «Cette méthode répond en effet à un problème urgent qui était sans réponse jusqu’à présent».

Une application industrielle est déjà programmée dans le cadre du projet FLEX (Fluorescence Explorer), un télescope d’observation de la Terre faisant partie du programme Living Planet de l’ESA.