L’ambassadrice de Roumanie n’est pas venue faire que du tourisme dans la cité des Cinq clochers

Si Andreea Pastarnac a souhaité visiter Tournai, ce n’était pas seulement pour ses richesses artistiques et patrimoniales.

Bien sûr lorsqu’Andreea Pastarnac, ambassadrice de Roumanie en Belgique, a été reçue mardi dernier par le bourgmestre de Tournai, quelques visites incontournables étaient inscrites au programme de la journée.

Celle du musée des Beaux-Arts en faisait partie. Elle y a notamment découvert l’exposition «la folle danseuse ou les soucis domestiques» avec d’autant plus d’intérêt que la jeune diplomate est active au sein d’une association de femmes exerçant une mission similaire à la sienne. Elle a promis d’inciter ces dernières à venir visiter l’exposition qui se tient jusqu’au 12 septembre au sein du musée tournaisien.

L’ambassadrice s’est aussi rendue au musée de la Tapisserie et des Arts textiles où Carmen Groza, une artiste Belgo-roumaine, expose ses œuvres. L’ambassadrice a pu également croiser des artistes roumaines lors de son périple tournaisien. Com.

Elle est bien entendu aussi passée par le Beffroi où une Roumaine installée à Blandain depuis quelques années déjà exposait des œuvres virtuelles.

À l’Académie des Beaux-Arts, l’ambassadrice a appris que le directeur, Bernard Bay, est véritablement passionné par les mines roumaines qu’ils n’hésitent pas à immortaliser sur la pellicule. Une visite qui se traduira pour ce dernier par une invitation à aller exposer ses photos au sein des locaux de l’ambassade à Bruxelles. Pour l’anecdote, on retiendra encore que l’ambassadrice aura également effectué une petite halte au sein du magasin russe dans le piétonnier où elle a pu goûter des bonbons ressemblant à des pop-corn qui lui rappelèrent les périodes de vaches maigres dans son pays d’origine. À une époque où c’est à peu près tout ce qu’elle pouvait se mettre sous la dent durant la journée alors qu’elle n’était encore qu’une enfant.

Des questions précises

Indépendamment de sa participation à ces visites, importantes pour l’image que Tournai veut donner à l’étranger, c’est aussi dans le but de poser toute une série de questions dans des domaines bien précis qu’Andreea Pastarnac venait dans la cité. «C’est aussi des visites comme celle-là qui permettent de valoriser l’image de la ville de Tournai à l’étranger», précise le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Com.

Elle s’est notamment intéressée au domaine médical, mais plus spécifiquement en rapport avec l’oncologie et la radiologie. Paul-Olivier Delannois l’a orientée vers Tarik Bouzaine et son épouse, deux spécialistes en la matière. Dans un tout autre domaine, l’ambassadrice souhaitait en savoir plus sur le secteur de la pomme de terre, sachant que Tournai a été qualifiée de capitale européenne de la pomme de terre suite à l’accueil, en 2019, de la manifestation «Potato Europe» qui est «la» référence internationale pour les professionnels du secteur. L’incontournable échange de cadeaux avec un livre sur Tournai d’un côté et un autre sur la Roumanie de l’autre…. Com.

Enfin, Andreea Pastarnac a également posé beaucoup de questions sur le fonctionnement des intercommunales, un domaine que connaît bien et qu’affectionne tout particulièrement le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.