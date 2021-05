VIDÉO | Eurovision, lieu d’ouverture et de débat: voici les 8 prestations à ne pas louper

Vite dit

La Belgique quatrièmele show diffusé sur La Une à 21 h sera à nouveau commenté par Fanny Jandrain et Jean-Louis Lahaye. Hooverphonic passera en quatrième position, juste après Israël (Eden Alene, Set me free) et avant les Russes (Manizha, Russian Woman).

PronosticsPour les bookmakers, le podium serait constitué par l’Italie, la France et Malte. Hooverphonic terminerait 23 sur 26. Si l’on se fie aux chiffres d’écoutes en streaming sur Spotify entre mars et mai, on aurait droit à un podium formé par l’Italie, la Suède et la Finlande.

ChiffresAvant le show, La Une diffuse un magazine signé Olivier Monssens qui passe en revue quelques chiffres de l’Eurovision (à lire dans Deuzio).