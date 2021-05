Assises de Namur: 18 ans de prison requis contre Erhan Murat

L’avocat général a requis vendredi après-midi 18 ans de réclusion à l’encontre d’Erhan Murat reconnu coupable du meurtre de Raphaël Warnant le 14 septembre 2018 au café Les Dsiettes à Vitrival (Fosses-la-Ville).

Comme l’a signalé l’avocat du coupable, Me Mayence, sans circonstance atténuante retenue, il encourt entre 20 et 30 ans de prison.

L’avocat général épingle deux possibles circonstances atténuantes. La première: le contexte dans lequel les faits se sont produits. «En voyant le tabouret lancé dans sa direction, Erhan Murat a dû ressentir de la surprise», reconnaît Virginie Kerkhofs, même si ça ne justifie pas les coups de couteau infligés à Raphaël Warnant. La deuxième: sa réinsertion, son futur, en sachant qu’il a deux filles de 14 et 22 ans et qu’il n’est pas oisif puisqu’il travaille comme indépendant.

L’avocat général retient néanmoins la personnalité et la dangerosité d’Erhan Murat qui ne parait faire aucun doute.

«Son comportement n’est pas adapté aux règles de vie en société, a-t-elle lancé. Il ne sait tirer aucun enseignement des expériences, nous a dit l’expertise mentale. Je crains un nouveau passage à l’acte s’il est à nouveau soumis à une frustration.»

De son côté, Me Mayence a plaidé une peine de 5 ans de prison maximum afin que son client puisse bénéficier d’un sursis probatoire.

Il soutient toujours qu’Erhan Murat a eu une réaction par rapport à un événement qu’il n’a pas voulu.» Il a réagi dans l’instant, de manière instinctive», même si sa réaction a été inadéquate et disproportionnée.

Erhan Murat est libre depuis août 2020. «Alors oui, il a énormément de pudeur, il a des difficultés à verbaliser ses sentiments, reconnaît Me Mayence. Mais tout se passe bien depuis sa libération. Il a un travail, il vit avec une dame avec qui il a des projets (pour lesquels ils attendaient tous deux l’issue d’aujourd’hui), et il a deux filles pour qui il a un attachement extraordinaire. Il s’est toujours impliqué pour qu’elles puissent avancer dans la vie.» L’avocat estime qu’il y a une possibilité de réinsertion. Il sollicite 5 ans de prison pour que son client puisse bénéficier d’un sursis avec des conditions à respecter comme un suivi psychologique et l’obligation de ne pas consommer de stupéfiants et d’en apporter la preuve. S’il n’est pas suivi dans cette demande, il requiert une peine beaucoup plus basse que 18 ans.

Erhan Murat a eu la parole en dernier lieu. Il souhaite de tout cœur cette peine de 5 ans demandée par son avocat. «On n’entendra plus jamais parler de moi», a-t-il promis.

Le jury s’est ensuite retiré pour délibérer sur la peine que le coupable se verra infliger.