Ultras, PHK et Hell Side taclent la direction du Standard dans un communiqué cinglant

Les trois groupes de supporters ont publié une lettre très critique à l’égard de la direction rouche.

Deux jours après un premier communiqué de la Famille des Rouches que beaucoup de clubs de supporters avaient estimé trop tendre, c’est au tour de trois groupes historiques du Standard de prendre la plume pour s’adresser à la direction liégeoise. Hell Side, Ultras inferno et PHK ont publié ce vendredi un communiqué nettement plus corrosif.

Benjamin Nicaise et Alexandre Grosjean ciblés