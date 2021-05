Erhan Murat reconnu coupable du meurtre de Raphaël Warnant

Après 5h30 de délibération et au terme de quatre journées de procès, les jurés de la cour d’assises de Namur ont déclaré Erhan Murat coupable du meurtre de Raphaël Warnant le 14 septembre 2018 au café Les Dsiettes à Vitrival (Fosses-la-Ville).

Dans leur arrêt, les jurés prennent notamment en compte les témoignages recueillis devant la cour d’assises, les résultats de l’expertise médico-légale, la nature de l’arme employée (un couteau de boucher), le nombre de coups portés ou encore les parties du corps visées.

Selon les 12 jurés, il résulte du dossier qu’Erhan Murat ne conteste pas avoir porté des coups et s’être emparé d’un couteau. Mais il ne fournit aucune explication rationnelle sur les blessures et notamment sur la plaie au niveau du sternum qui a été fatale à Raphaël Warnant.

Ils constatent la violence manifeste du coup qui s’est révélé mortel. Pour eux, l’intention homicide ne fait pas de doute même si elle s’inscrit dans un laps de temps court.

C’est en vain qu’Erhan Murat a évoqué la légitime défense pour bénéficier de l’acquittement puisque, même si Raphaël Warnant s’est montré agressif en rentrant dans le café des Dsiettes, il n’en demeure pas moins qu’Erhan Murat disposait d’autres moyens que l’utilisation d’un couteau.

De plus, après avoir lancé le tabouret, la victime s’est retrouvée sans arme face à lui.

Les jurés n’ont retenu ni la provocation ni les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner plaidées par les avocats de la défense, Mes Quentin et Jean-Philippe Mayence.

La condition de proportionnalité de la légitime défense n’est pas non plus rencontrée, estime le jury.

Erhan Murat est aussi reconnu coupable de détention d’une arme prohibée (le couteau).

Après ce verdict de culpabilité, les avocats de la défense (ceux des parties civiles n’ayant plus la parole à ce stade) et l’avocat général ont plaidé et requis sur la peine à infliger au coupable.