Covid: le «manger belge» de plus en plus tendance dans les supermarchés

La pandémie du coronavirus a boosté la vente des produits belges dans les grandes surfaces. Analyse d’une tendance toujours plus importante.

À l’instar de Delhaize qui devient Belhaize pendant un mois, les supermarchés sont de plus en plus nombreux à mettre en avant l’origine belge de leurs produits. C’est que l’argument est vendeur et qu’il répond à une demande toujours plus grande. Coup de sonde chiffré auprès des principales grandes enseignes du pays.

1 Entre 15 et 20% de croissance annuelle

Bien qu’elle ne soit pas forcément perçue comme un des principaux acteurs de la vente de produits locaux, la grande distribution assure s’y atteler depuis de nombreuses années. Aussi bien Aldi que Lidl ou Carrefour, tous affirment ainsi fournir de gros efforts pour offrir le plus possible de produits belges. Avec plus ou moins de succès.

Mais depuis quelques mois, l’ensemble du secteur reconnaît profiter d’un coup d’accélérateur en la matière. «Avec la crise du coronavirus, les consommateurs se tournent plus vers les produits locaux», confirme Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt.

Que ce soit pour des raisons économiques ou idéologiques, les Belges consomment donc plus «noir-jaune-rouge» depuis mars de l’année dernière. Pour preuve, chez Delhaize, «l’achat de produits belges a augmenté de 15% en 2020». Et chez Carrefour, «le local se développe avec une croissance annuelle de 20%».

2 Jusqu’à 70% de l’assortiment

S’il est clair que la production belge a trouvé son public, elle ne prend pas la même place dans tous les magasins.

Ainsi, outre le fait que certaines chaînes (comme Carrefour) font la différence entre les articles locaux (produits dans un rayon de 40 km maximum) et les références nationales, les enseignes ne proposent pas toutes une majorité de produits belges.

Là où Delhaize et Colruyt se font fort d’afficher une origine belge pour 70 à 75% de leur assortiment, ce taux descend à 40% pour Carrefour Belgique, par exemple.

Travaillant très souvent avec plusieurs centaines de fournisseurs nationaux et locaux, les supermarchés jonglent forcément avec autant de références belges.

3 Principalement des œufs, du lait et de la viande

Mais quels sont ces produits 100% belges que l’on retrouve dans les grandes surfaces du pays?

Tout d’abord, il y a les valeurs sûres, produites en grande quantité et facilement disponibles, comme le lait et les œufs.

Ensuite, il y a les spécialités typiquement belges, qui trouvent toujours leur public. Cela va des gaufres au chocolat en passant par la bière.

Autre article belge très couru: la viande. «À part quelques produits de niche comme le Porco Iberico ou le bœuf irlandais, la viande de porc, de bœuf et de veau proviennent de productions locales», résume Nathalie Roisin, de Colruyt.

Et les fruits et légumes dans tout ça? Là, l’approvisionnement se fait au cas par cas. Tandis que les chicons, les champignons, les poireaux, les pommes de terre ou encore la majorité des pommes, des poires et des salades sont 100% belges dans la majorité des grandes enseignes, «il n’existe malheureusement pas d’alternative locale, en volume suffisant» pour certains produits «comme les fruits exotiques», reconnaît-on du côté de Delhaize.

4 Plusieurs milliards d’euros par an

Les supermarchés ne s’en cachent pas, le «made in Belgium» fait vendre.

Dans l’entreprise Delhaize, «les achats belges représentent un montant de 3 milliards d’euros». «Un montant qui revient dans l’économie locale belge», précise la marque au lion.

Pour Colruyt Group, «il ressort qu’un peu moins de 90% de notre chiffre d’affaires (NDLR: qui approchait les 5 milliards d’euros en 2020) est «belge»».

5 Et de grosses ambitions

Porteur, le «manger belge» devrait l’être encore pendant plusieurs années. De quoi pousser les enseignes à investir.

À l’instar de Lidl qui espère continuer à «observer une croissance annuelle de 10% des ventes» de ses produits locaux, les supermarchés vont donc poursuivre leurs investissements dans les trois régions du pays. Exemple avec Delhaize qui proposera bientôt du thé belge ou encore Colruyt qui va notamment soutenir de nouvelles collaborations tournées vers la culture de moules en mer du Nord et basculer peu à peu l’approvisionnement de certains légumes (courgettes, carottes, brocolis,…) de l’Europe du sud vers la Belgique.