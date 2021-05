Des travaux pour sécuriser piétons et cyclistes à Leuze

Dès mardi, un chantier débutera à l’angle de la Percée de la Rénovation et de la N 7, à Leuze-en-Hainaut, pour une meilleure sécurisation des usagers faibles. Ce sont les prémices d’aménagements plus conséquents qui seront réalisés dans le cadre du Plan infrastructures de la Wallonie.

Ce n’est plus un secret pour personne, dans le cadre de son «Plan infrastructures 2020-2026», la Région wallonne consacre d’importants budgets pour des chantiers permettant d’améliorer, de développer et de sécuriser la mobilité douce un peu partout en Wallonie.

C’est dans ce cadre qu’un montant de 450 000€ est prévu pour divers aménagements cyclo-piétons sur la N7 (chaussée de Bruxelles), à Leuze-en-Hainaut.

À terme, cela se traduira notamment par l’élargissement des pistes cyclables (et piétonnes) entre le rond-point de la prison et l’entrée vers la ville située à hauteur du chalet de la Bourgogne.

On n’en est pas encore là, le calendrier de ce dernier chantier doit encore être déterminé mais les travaux qui seront entrepris dès ce mardi, à l’angle de la chaussée de Bruxelles et de la Percée de la Rénovation, sont en quelque sorte les prémices de cet ambitieux projet voué au développement de la mobilité douce dans l’ancienne cité bonnetière.

Comme il est expliqué sur le site officiel de la Ville, ce chantier (du SPW, faut-il le rappeler) a pour but de «préparer la sécurisation de la traversée de ce carrefour pour les cyclistes et améliorer le revêtement entre la Percée de la Rénovation et la N7. »

Très concrètement, les travaux se feront en deux phases successives. La première, d’une durée estimée à dix jours, aura lieu du côté des commerces, qui resteront accessibles. Pendant cette période, la circulation vers le rond-point de la Croix-au-Mont s’effectuera sur la bande centrale.

La seconde phase, également prévue pour dix jours, se déroulera quant à elle du côté de la Percée de la Rénovation, qui restera également accessible.

La circulation vers Tournai s’effectuera quant à elle sur la bande centrale pendant cette seconde partie du chantier.

Très concrètement, sur le terrain, cela se traduira par la pose d’une bande de béton d’une trentaine de mètres de longueur de part et d’autre de la voirie. Cela, afin de permettre, tant aux usagers faibles descendant la Percée de la Rénovation et se dirigeant vers Tournai, qu’à ceux qui viendraient de la Croix-aux-Monts pour s’engager vers la Percée, de se croiser avec davantage d’espace, et par conséquent de sécurité qu’actuellement.

Les marquages au sol seront réalisés ultérieurement.

Précisons que ces aménagements répondent aux préoccupations exprimées lors de l’élaboration du Plan communal de mobilité.