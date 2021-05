Le Standard sera aussi privé de Muleka pour la der’ de la saison

Déjà privé de pas mal de beau monde, le Standard devra faire sans son buteur en forme pour la réception d’Ostende, samedi.

Dernier devoir de la saison, pour le Standard, qui n’a plus rien à espérer du match de samedi contre Ostende (20h), si ce n’est d’essayer de terminer à la septième place, plutôt que la huitième et éviter le camouflet d’une énième défaite.

Pour cela, Mbaye Leye devra encore composer sans pas mal de monde, comme mercredi passé à Gand (2-0). S’il récupérera peut-être Selim Amallah et Laurent Jans, tous deux touchés au dos ces derniers jours, et que Lestienne pourrait enchaîner malgré un gêne aux ischios, il devra à nouveau se passer de Jackson Muleka. Le genou de l’attaquant congolais, qui l’avait déjà conduit à déclarer forfait en cours de play-off, est à nouveau gonflé. Cette absence s’ajoute à celles de Bodart, Henkinet, Bokadi, Sissako, Raskin, Cimirot et Bastien.

«La direction et moi savons quels profils manquent à cette équipe»

«Leye sait où il veut aller avec son équipe la saison prochaine», assure-t-il. BELGA Ce dernier match est aussi l’occasion pour Leye de tirer un bilan de sa première expérience d’entraîneur, marquée par une demi-saison en dents de scie. «Mon regret, cela aura été de ne pas avoir eu de continuité par rapport aux premiers matchs (NDLR: il avait démarré par un douze sur douze en janvier), parce qu’à un moment ça dévie. C’est l’histoire du Standard, avec ses hauts et ses bas. On doit revenir à la base, c’est-à-dire au fait que tous les gens qui travaillent ici doivent savoir que c’est le club qui passe en premier et non pas leur intérêt personnel. L’année prochaine, les leaders qui sont là devront être positifs. On ne va pas jouer avec un «Standard Next» mais avec des jeunes qui ont des qualités et doivent être accompagnés par joueurs pros.»

L’entraîneur qui a prolongé deux ans voit en tout cas où il veut aller dès la rentrée. «Je sais ce que je veux mettre en place, où je vais arriver, je sais quels profils manquent à cette équipe. On a Balikwisha, qui est pour moi le top joueur de ce noyau, mais il nous faudrait plus d’ailiers capables de faire la différence, comme Genk en a. La direction sait cela. Comme elle sait pour quels joueurs il faut trouver une solution (NDLR: pour qu’ils partent).»