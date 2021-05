Flow, piscine publique gratuite au canal dès cet été à Bruxelles

C’est un peu un rêve qui devient réalité cet été à Anderlecht: les Bruxellois pourront s’y baigner dans le canal, dans une piscine sécurisée, surveillée et animée. Le projet s’appelle Flow et est promu par Pool is Cool, qui milite pour la baignade en plein air dans la capitale.

Pool is Cool, l’association qui milite pour des piscines en plein air à Bruxelles, annonce qu’elle ouvrira cet été à Anderlecht un bassin de baignade. L’endroit s’appellera Flow. Et devrait être ouvert «dès le 1er juillet». De quoi réjouir Pool is Cool: «Flow est une petite piscine mais un grand pas pour ramener la baignade en plein air à Bruxelles». Dans le futur, l’association aimerait voir ce projet de baignade dans le canal se pérenniser.

Le lieu trouvé: le bassin de Biestebroeck, en contrebas du pont Marchand à Anderlecht. Les dimensions de la piscine seront de 17X7m. Vestiaires, douches et terrasse seront du package. «L’eau sera suffisamment peu profonde pour garantir une expérience aquatique sûre pour les jeunes», assure Pool is Cool.

Séances réservées aux femmes

Cette piscine temporaire sera accessible gratuitement tous les après-midi. Mais la réservation sera obligatoire pour garantir «une expérience agréable et sûre pour tous les nageurs». Les créneaux horaires seront réservables 3 jours à l’avance, soit sur place, soit sur le site flow.brussels. Certaines séances seront réservées aux femmes et aux cours pour enfants et adultes. «Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte», prévient encore Pool is Cool.

Un programme culturo-festif «durant la baignade et en soirée» pourrait enrichir la saison en fonction des mesures covid en cours cet été.

Flow a reçu le soutien de divers acteurs institutionnels et privés: le Gouvernement Flamand, la VGC, le Gouvernement Bruxellois, Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, urban.brussels, le Port de Bruxelles, la Commune d’Anderlecht et des sponsors. Ce qui permet de garder l’accès gratuit.