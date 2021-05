Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 21 mai.

1. Belgique

Coronavirus: moins de 20 décès par jour désormais en Belgique

Covid-19: tous les chiffres de l’épidémie en Belgique poursuivent leur baisse. + LIRE ICI

La surmortalité causée par la pandémie deux à trois fois plus élevée que les décès attribués au Covid

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la surmortalité causée par la pandémie est deux à trois fois plus élevée que les décès attribués au coronavirus. + LIRE ICI

Coronavirus: 500 lits occupés aux soins intensifs fin de semaine prochaine si la tendance se poursuit

Nouvelle conférence de presse du centre de crise et de Sciensano. Avec des bonnes nouvelles, encore. Les chiffres baissent et les objectifs pour déconfiner se rapprochent. + LIRE ICI

Coronavirus: aucune contamination après les événements tests de Spa et de Namur

Covid-19: tant parmi les participants que dans le groupe contrôle, aucun cas positif de contamination n’a été détecté 7 jours après les événements tests de Spa et de Namur. + LIRE ICI

Le shopping plaisir n’a pas repris: deux commerçants sur trois craignent de devoir fermer

La situation des commerçants indépendants continue de se détériorer, même après la fin du shopping sur rendez-vous. Selon l’UCM, deux sur trois craignent de devoir fermer. + LIRE ICI

41 ans? Le vaccin s’ouvre à vous à Bruxelles. 36 ans? La liste d’attente accessible

Les Bruxellois de 41 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner dans tous les centres bruxellois. Les 36 ans et plus ont accès à la liste d’attente. + LIRE ICI

2. Monde

Coronavirus: l’Espagne laissera bientôt entrer «t outes les personnes vaccinées» du monde entier

Covid-19: dès le 7 juin, l’Espagne laissera entrer «t outes les personnes vaccinées» du monde entier. + LIRE ICI

Au Club Med, un test négatif ou une attestation de vaccination sera nécessaire cet été

Covid-19: à l’arrivée des clients, Club Med a l’intention de demander un test «et bien sûr, pas de test s’il y a eu vaccination». + LIRE ICI

PHOTOS | Coronavirus: en Espagne, une soirée de fête pour une étude clinique et prouver que les discothèques peuvent rouvrir

Covid-19: Durant quelques heures, 400 personnes ont oublié la pandémie dans la ville espagnole de Sitges pour une nuit de fête visant à prouver que les discothèques peuvent rouvrir sans danger. + LIRE ICI

3. Sport

Coronavirus: le Club de Bruges fêtera son titre lors d’un événement-test corona devant 500 supporters

Sacré champion hier, le FC Bruges a reçu l’autorisation d’organiser un événement-test corona dimanche pour son match contre le KRC Genk afin de fêter, devant 500 supporters, son titre. + LIRE ICI