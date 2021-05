Cette semaine dans vos oreilles: Arno sublimé par Sofiane Pamart

Premier disque d’une nouvelle collection acoustique, «Vivre» est le fruit d’une rencontre inattendue.

Actuellement en convalescence, Arno ne nous parlera pas, avec sa verve habituelle, de sa rencontre avec le jeune pianiste Sofiane Pamart et de cette complicité musicale instinctive née entre eux. Intitulé Vivre, comme une évidence, cet album qui sort le jour des 72 ans du chanteur, c’est le parcours d’une vie. Les deux pieds dans le moment présent («Hier est mort et demain n’existe pas», dit-il souvent), Arno livre 13 de ses anciens titres (plus un inédit, Nous deux, écrit avec Sofiane Pamart) qui tous prennent une autre dimension, plus intime et plus sensible encore. Une vraie leçon de vie dont Sofiane Pamart parle avec énormément de respect et d’émotion.

Comment s’est déroulée votre première rencontre avec Arno?

J’ai découvert le même personnage que celui que je connaissais à travers les médias. À peine arrivés, on a très peu parlé et on a eu envie de jouer tout de suite. De se rencontrer musicalement, de se sentir. On s’est instantanément apprécié.

Comment avez-vous choisi les morceaux à réinterpréter?

Arno est arrivé en studio avec une valise pleine de CD et il a pioché dedans, regardé les titres des chansons et, d’un seul coup, il en sélectionnait une. Il me la faisait écouter, je l’apprenais à toute vitesse parce qu’il trépignait d’envie d’aller au micro.

Ça a été très rapide, alors?

On a travaillé environ quatre morceaux par jours pendant une petite dizaine de jours. On a exploré tout son répertoire et travaillé les chansons qui nous plaisaient le plus, de manière très spontanée. Soit ça marchait, soit ça ne marchait pas.

C’est rare d’entendre Arno avec autant de douceur…

Ses textes sont rugueux, très bruts et vrais. Il ne cherche pas à cacher quoi que ce soit. Ça m’a touché: j’aime ce courage de dire les choses. Il a une écriture très imagée qui réveille les sens. Elle a une odeur, on visualise immédiatement les images qu’il évoque… C’est une écriture assez sauvage. J’ai voulu mettre ça en valeur et ne rien dénaturer.

Comment est-ce qu'on aborde une œuvre comme celle-là sans la dénaturer?

C’est l’homme qui m’inspire une manière de faire. Avec Arno, il y a beaucoup de choses de l’ordre du non-dit. On ne va pas s’embarquer dans de grandes discussions. Par contre, on se comprend par des humeurs. Avec cet album, on a réussi à aller chercher l’essence de ce qu’il voulait raconter. C’est pour ça que cet album s’appelle Vivre, d’ailleurs. Cette sélection elle raconte beaucoup de choses sur sa vie. C’est un peu «à ce jour, avec tout ce que j’ai vécu, voilà ce que j’ai envie de raconter». Je l’ai ressenti comme ça.

Et puis, on sait que la maladie rôde toujours…

Oui, il m’en a parlé dès le début de façon très cash. Je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’il m’annonce une nouvelle aussi bouleversante. Ça m’a mis dans un état particulier: j’avais envie d’enregistrer le plus vite et le plus tôt possible tout en honorant son répertoire. Je voulais y amener ma patte mais garder ce respect.

Il y a ce titre «Nous deux» que vous avez écrit ensemble, comment la collaboration s’est-elle passée?

En fait, c’est très rare que j’arrange des morceaux. Je l’ai fait parce que c’était Arno, sa vie et son répertoire et que ça a tout de suite matché entre nous. D’habitude, je compose. Pour Nous deux, j’étais plus dans ma zone de confort à proposer des choses en partant de zéro. J’imaginais un polar et lui, il a créé un truc à la Arno, tellement profond et surprenant.

Parce que… Seule l’émotion - Kenny Gates, cofondateur de PIAS, rêve depuis des années de lancer une collection de disques en piano-voix et d’y entendre un jour la musique de Stromae, Eels au piano, des duos entre Stephan Eicher et Chilly Gonzales… Arno inaugure cette collection sans guitares lourdes ou rythmique puissante pour laisser la place à l’émotion. «Ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir fait se rencontrer deux personnes qui ne se seraient jamais croisées et qu’il se soit passé un truc, une alchimie entre eux», explique Kenny Gates. D’autres artistes se prêteront au jeu et la collection Parce que sera alors totalement lancée. Pias

Notre avis sur les autres sorties Twenty One Pilots: «Scaled and Icy» (****) - Tyler Joseph et Josh Dun (Twenty One Pilots) sont en forme. Sur Scaled and Icy – anagramme de Clancy is dead, personnage central de leur précédent album Trench (2018) –, les morceaux dansants s’enchaînent, de Good Day (futur tube?) à Bounce Man, en passant par le dernier single Saturday. Ces bulles festives sont entrecoupées par des productions un peu plus «down tempo» (Mulberry Street) ou urbaines (No Chances). (M.U.) Warner – En live stream le 22/05 à 2h du matin. Marcus King Band: «Soul Insight» (***) - Il n’a que 25 ans et pourtant lorsqu’on écoute Soul Insight, on a l’impression de rencontrer un vieux briscard du rock. Entre blues et rock, Marcus King et son groupe déroulent du gros son et plongent aux racines de cette musique un peu poisseuse du Sud des États-Unis. Sorti en 2015 uniquement en Amérique du Nord, Soul Insight est dorénavant disponible en physique chez nous. (F.G.) Universal P! NK: «All I Know so Far» (****) - C’est avec une personnalité incroyablement attachante que nous avons rendez-vous avec ce All I Know so Far… P! NK se livre dans un documentaire disponible sur Amazon Prime et lève le voile sur l’envers du décor d’une tournée à gros gros budget. Chanteuse et maman accomplie, c’est en famille qu’elle organise ses tournées. Au milieu des musiciens, des danseurs, des techniciens, ses deux enfants (et son mari) vivent des moments incroyables. Pour accompagner le docu, un album live enregistré lors du Beautiful Trauma Tour de 2019, permet aux fans de retrouver la chanteuse dans ses plus grands tubes (et il y en a un paquet). On pointera ce moment incroyable où elle oublie les paroles de Just Give me a Reason et s’en veux terriblement. Sans fards! (F.G.) Sony

Le juke-box de la semaine

Dans les bacs aussi

Olivia Rodrigo sort son premier album, Soar. Le phénomène de 18 ans a tenu à garder cette sortie très secrète mais vous avez déjà pu apprécier Déjà Vu.

L’acteur Gérard Lanvin pousse la chansonnette sur Ici bas, un album composé par son fils, Manu et dont est extrait Appel à l’aide sur lequel il parle des violences faites aux femmes.

Black M sort Alpha Pt 1, un album qu’il a fragmenté comme trois EP. La première partie vient tout juste de sortir.

Kiss une dernière fois

La dernière tournée reportée End of the Road, de Kiss repassera bien par la Belgique. Initialement prévu ce 2 juin, le concert est reporté au 6 juin 2022, au Sportpaleis d’Anvers. L’occasion de faire ses adieux à ce groupe mythique.

Une date de plus pour Ramstein

Complet en un clin d’œil, le concert de Ramstein à Ostende sera doublé! Le groupe a ajouté une date le 04/08, toujours au Park De Nieuwe Koers d’Ostende. Il va falloir être rapide.

Mithra Jazz à Liège du 23 au 26/09

Les festivals ressuscitent et ça donne chaud au cœur des mateurs de musique live. L’affiche du festival liégeois reportée s’étoffe de nouveaux noms: Thomas Dutronc, Steve Coleman Bill Frisell Trio, Matthew Halsall, Portico Quartet s’ajoutent aux noms d’Éric Legnini, Erik Truffaz, Aka Moon, Urbex et bien d’autres. Sans oublier Ibrahim Maalouf prévu le 8 décembre au Forum. Les tickets déjà achetés restent valables et ceux pour les nouveaux concerts seront disponibles à partir de ce 21 mai.

Les clips de la semaine

Pour sa nouvelle chanson, Sun Goes Down, Lil Nas X a réalisé une vidéo très personnelle dans laquelle il se remémore son adolescence.

En amorce de leur première mixtape, Temps d’aime (11/06), Moji x Sboy le duo liégeois propose Chimique en featuring avec Luv Resval, la nouvelle figure du rap français.

Un titre plus sombre et très poétique dans lequel ils plongent les auditeurs dans une autre dimension, un autre univers qui tire vers le fantastique, le futurisme.

Les icônes K-pop, BTS dévoile leur nouveau titre, Butter. Avec leur clip en noir et blanc, ils comptent bien vous faire fondre…