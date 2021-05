41 ans? Le vaccin s’ouvre à vous à Bruxelles. 36 ans? La liste d’attente accessible

Les Bruxellois de 41 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner dans tous les centres bruxellois. Les 36 ans et plus ont accès à la liste d’attente.

Les Bruxellois âgés de 41 ans et plus sont éligibles à la vaccination contre le coronavirus dès ce vendredi, annonce la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (Cocom) dans un communiqué. Les personnes de 36 ans et plus peuvent quant à elles s’inscrire sur liste d’attente.

La vaccination pour les personnes de 41 ans et plus est ouverte dès ce 21 mai à partir de 18 heures, précise la Cocom, qui gère les matières communautaires dans la Région bruxelloise.

Une attention particulière reste de mise pour les personnes les plus vulnérables (les plus de 65 ans et les personnes présentant des facteurs à risque), qui sont invitées à prendre un rendez-vous pour être protégées contre le coronavirus. La vaccination évite de contracter une forme sévère du Covid-19, rappellent les autorités.

«Au-delà de l’objectif sanitaire et solidaire d’atteindre plus de 70% de citoyens immunisés, il est directement question de leur santé», ajoutent-elles.

Ces personnes peuvent appeler le call center dédié au 02/214.19.19, qui effectuera les démarches d’inscription, ou s’inscrire via le site Internet Bru-Vax.

En tout, quelque 539.000 personnes ont reçu leur première dose en Région bruxelloise.