Lionel Messi a-t-il déjà joué son dernier match pour le Barça?

Lionel Messi, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, ne jouera pas le dernier match de la saison du Barça, demain.

Le joueur du FC Barcelone Lionel Messi est exempté du dernier match de la saison sur le terrain d’Eibar ce samedi, a annoncé le club catalan.

Après une réunion avec l’entraîneur Ronald Koeman, Messi n’a pas non plus participé à l’entraînement ce vendredi. Le Barça est hors course pour le titre et la deuxième place en Liga, il n’a besoin que d’un point à Eibar, dernier et qui peut encore se maintenir, pour assurer sa 3e place.

Cette saison, l’Argentin a inscrit 30 buts et délivré 9 assists en championnat et est assuré de terminer meilleur buteur de la saison. En fin de contrat au Camp Nou, Messi n’a toujours pas prolongé avec le Barça et a peut-être joué son dernier match pour le club le week-end dernier contre le Celta Vigo.

Ce samedi, le titre de champion d’Espagne se jouera entre l’Altético et le Real Madrid. L’Atlético, qui se rend à Valladolid, compte deux points d’avance sur le Real qui reçoit Villarreal samedi à 18h.