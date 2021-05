Le shopping plaisir n’a pas repris: deux commerçants sur trois craignent de devoir fermer

La situation des commerçants indépendants continue de se détériorer, même après la fin du shopping sur rendez-vous. Selon l’UCM, deux sur trois craignent de devoir fermer.

Le 26 avril dernier, c’était la fin du shopping sur rendez-vous. Un ouf de soulagement pour les commerçants indépendants? Pas tant que ça à en croire la dernière enquête de l’UCM (Union des Classes Moyennes).

«La fin de l’obligation de recevoir sur rendez-vous n’a pas ramené le chiffre d’affaires à la normale, indique l’UCM. La levée de cette restriction n’a entraîné une hausse notable du chiffre d’affaires que pour 30% des commerçants. Ailleurs, les recettes stagnent et restent faibles.»

Comprenez, l’obligation du shopping sur rendez-vous pendant un mois n’a été qu’un «coup supplémentaire» pour des petits commerçants qui subissaient déjà pour la plupart de plein fouet les conséquences de la crise.

Météo pourrie

«Les magasins sont ouverts oui. Mais dans quelles conditions? L’horeca est fermé. Le nombre de clients est limité. Les centres-villes ne sont pas très attractifs pour le moment. Le télétravail retient les travailleurs à domicile. La vie sociale et culturelle est à l’arrêt. Ajoutez une météo de printemps pourrie et concluez que le shopping plaisir n’a pas repris», souligne l’UCM. Ainsi, 65% des patrons ne sont pas certains de pouvoir poursuivre leur activité. Ils étaient 52% avant les soldes d’hiver. La situation reste difficile et continue même de se détériorer.

82% de commerçants indépendants vendent moins qu’il y a deux ans. Si l’on compare avec le printemps 2019 (le dernier avant la crise), ils sont 8% seulement à avoir vu leur chiffre d’affaires augmenter et 10% à avoir pu le maintenir.

Plus de 30% de pertes

Tous les autres enregistrent une perte de recettes estimée par près de la moitié des commerçants à plus de 30%, voire plus de 50%, selon l’UCM.

La faute à l’e-commerce? À des changements de comportements d’achat? En avril, dans la mode, on avait vendu pour la première fois plus en ligne que dans les magasins physiques. «Il y a une part de l’e-commerce, oui, mais l’e-commerce a aussi profité à des petits commerçants et pas seulement aux multinationales», précise Thierry Evens, responsable communication de l’UCM.

S’ils jugent la poursuite des aides (droit passerelle, etc.) indispensable, «pour se remettre de la crise, 3 commerçants sur 4 auront besoin de liquidités, assure l’UCM. Près de 40% évaluent le montant nécessaire à plus de 10 000 €. Ce qui nécessite une mobilisation des banques et des organismes publics de crédit.»

Tous ont désormais le regard tourné vers le 9 juin. La réouverture de l’horeca (en intérieur) et la levée d’une série de restrictions sont sources d’espoir. Mais l’incertitude demeure. Très peu espèrent en effet une «ruée dans les magasins» et il faudra sans doute attendre le bilan des soldes et la fin de l’été pour mesurer un éventuel changement d’habitudes des consommateurs. «L’épargne a grossi de 25 milliards avec la crise. Mais est-ce que les gens vont retourner au magasin?, se demande Thierry Evens. Ce n’est pas encore clair.»

À noter que la majorité des commerçants ne se dit pas favorable à un report des soldes, comme l’an dernier. «Le report au mois d’août 2020 n’avait pas eu l’effet escompté.»